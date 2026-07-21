Bologna, tafferugli al presidio per Fakir: bomba carta e cariche della polizia

Alta tensione nel centro di Bologna durante il presidio organizzato in seguito alla morte di Abderrahim Fakir. In piazza Roosevelt, davanti alla Prefettura e alla Questura, la manifestazione è degenerata in tafferugli tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine.

Nel corso degli scontri è stata lanciata una bomba carta e sono stati divelti alcuni pannelli di protezione dei blindati della polizia, successivamente scagliati contro i mezzi in dotazione agli agenti. Le forze dell’ordine, schierate in tenuta antisommossa, sono intervenute con cariche, idranti e lacrimogeni per contenere i disordini e ripristinare la situazione nell’area della manifestazione.