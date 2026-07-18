Roggero si costituisce: «Mattarella ha graziato Minetti, mi aspetto lo stesso»

Mario Roggero, il gioielliere piemontese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio, si è costituito nel carcere di Bollate, dove è arrivato intorno alle 16.30.

«Come si può sentire uno che sta entrando per 15 anni in carcere a 72 anni? È un ergastolo. Viva la giustizia italiana», ha dichiarato con tono sarcastico ai cronisti presenti all’arrivo. «Questo è il massimo per i delinquenti, che saranno facilitati a continuare a rubare», ha aggiunto.

Rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Roggero ha poi affermato: «Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. Penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e poi vedere».

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