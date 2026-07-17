Il fumo degli incendi in Canada oscura lo skyline di New York

Le immagini mostrano lo skyline di New York avvolto dal fumo proveniente dai vasti incendi boschivi che stanno interessando la provincia canadese dell’Ontario. La nube ha raggiunto gli Stati Uniti, rendendo appena visibili alcuni dei simboli della città, come il One World Trade Center, l’Empire State Building e il Chrysler Building.

Gli incendi, ancora fuori controllo in diverse aree del Canada, stanno provocando un significativo peggioramento della qualità dell’aria anche oltre confine. Milioni di persone sono state esposte a livelli di inquinamento atmosferico considerati non salubri dalle autorità.