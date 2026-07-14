Guerra sul manuale gender per i pediatri

La garante per l’infanzia, Marina Terragni, boccia la nuova guida Lgbt redatta dalle associazioni pediatriche Sip (Società italiana di pediatria) e Acp (Associazione culturale pediatri). Definito un testo privo di basi scientifiche aggiornate e ideologicamente orientato, il documento «Oltre lo sguardo – Guida pratica su varianza di genere, orientamenti sessuali e omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico accogliente» favorirebbe la transizione sociale precoce di minori fin dai 3 anni. Terragni richiama i severi allarmi del WPath, (World professional association for transgender health, l’organizzazione scientifica che promuove la salute, l’assistenza e il benessere delle persone transgender), sollecitando un immediato intervento ispettivo del ministero della Salute a tutela dei bambini.

Cuciniamo insieme | Bombette di carne a modo nostro
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Confidiamo nella bonomia dei pugliesi affinché non ci comminino la scomunica gastronomica per aver “osato” contaminare un piatto che emblema della loro abilità culinaria e in particolare di quella straordinaria iniziativa che è la cucina al fornello prerogativa di ogni…

I finti buoni, da Ranucci al Covid
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Gianluigi Paragone e Francesco Borgonovo squarciano i veli dell'ipocrisia che unisce la politica post-pandemica e il giornalismo d'inchiesta televisivo. Il filo conduttore è il doppiopesismo di chi si erge a paladino della morale ma crolla davanti alle proprie contraddizioni.La Commissione…