Guerra sul manuale gender per i pediatri

La garante per l’infanzia, Marina Terragni, boccia la nuova guida Lgbt redatta dalle associazioni pediatriche Sip (Società italiana di pediatria) e Acp (Associazione culturale pediatri). Definito un testo privo di basi scientifiche aggiornate e ideologicamente orientato, il documento «Oltre lo sguardo – Guida pratica su varianza di genere, orientamenti sessuali e omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico accogliente» favorirebbe la transizione sociale precoce di minori fin dai 3 anni. Terragni richiama i severi allarmi del WPath, (World professional association for transgender health, l’organizzazione scientifica che promuove la salute, l’assistenza e il benessere delle persone transgender), sollecitando un immediato intervento ispettivo del ministero della Salute a tutela dei bambini.