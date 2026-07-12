Papa Leone XIV: «Tornano i venti di guerra, non spengano la speranza»

Nel corso della preghiera dell’Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rivolto un nuovo appello alla pace, richiamando l’attenzione sui conflitti che continuano a interessare diverse aree del mondo, dall’Ucraina al Medio Oriente.

«Purtroppo i venti di guerra soffiano ancora una volta in Medio Oriente, in Ucraina e in molte altre parti del mondo», ha affermato il Pontefice, invitando i fedeli a non perdere la speranza: «Non permettiamo che questi venti spengano la fiamma della speranza e della pace, anche quando appare fragile e incerta».