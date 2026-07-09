Maurizio Belpietro: «Crollano le bugie sull’immigrazione di massa»

Per Maurizio Belpietro il mito del contributo economico degli immigrati è smentito dai dati Istat: rappresentano il 35% delle famiglie in povertà e pesano su sanità, scuola e case popolari, deprimendo i salari. Al problema economico si aggiunge l’emergenza sicurezza nelle città, esasperata dalla reiterazione dei reati e dall’impunità. Lo dimostra il fatto che Italia e Francia oggi mettono in campo misure speciali in previsione dell’incubo maranza che si catenerà con la partita del Mondiale Francia-Marocco.