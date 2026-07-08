Ddl Caccia, Berlato: «La legge ha 34 anni, l’ambiente è cambiato. Serve accordo con mondo agricolo»

«La legge statale di cui si chiede l’aggiornamento risale all’11 febbraio del 1992, quindi ha più di 34 anni. In 34 anni sono cambiate tante situazioni, sia dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista faunistico e anche l’impatto che ha la fauna selvatica non solo sull’ecosistema, ma anche sulle attività agricole».