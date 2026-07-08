Ddl Caccia, Berlato: «La legge ha 34 anni, l’ambiente è cambiato. Serve accordo con mondo agricolo»

«La legge statale di cui si chiede l’aggiornamento risale all’11 febbraio del 1992, quindi ha più di 34 anni. In 34 anni sono cambiate tante situazioni, sia dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista faunistico e anche l’impatto che ha la fauna selvatica non solo sull’ecosistema, ma anche sulle attività agricole».

Silvia Salis fa l’influencer a New York
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Silvia Salis fa l’influencer a New York

La sindaca Silvia Salis vola a New York per le celebrazioni dei 250 anni della dichiarazione d’indipendenza americana e sui social cita i partner della missione istituzionale. Mentre a Genova si discute sulle priorità dell’amministrazione tra viaggi e problemi cittadini.

Cuciniamo insieme | Peperoni tonnati
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Cuciniamo insieme | Peperoni tonnati

L’estate è la stagione del vitello tonnato ricetta di bontà assoluta che si deve ai piemontesi a cui chiediamo scusa se abbiamo “osato” questa contaminazione che è uno sfizio appunto estivo. Se non siete vegani integralisti è un piatto quasi…