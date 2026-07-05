Cuciniamo insieme | Peperoni tonnati

L’estate è la stagione del vitello tonnato ricetta di bontà assoluta che si deve ai piemontesi a cui chiediamo scusa se abbiamo “osato” questa contaminazione che è uno sfizio appunto estivo. Se non siete vegani integralisti è un piatto quasi vegetariano, sicuramente molto fresco e appetitoso, perfetto per una cena sotto le stelle o uno spuntino non troppo pesante in spiaggia. Protagonisti i peperoni che in questo periodo sono al massimo della loro espressività gastronomica.

Ingredienti

Quattro peperoni due rossi e due gialli di buona taglia e consistenza, due uova di dimensioni generose, 3 cucchiai di capperi dissalati, o quattro di frutti di cappero, 4 filetti di acciughe sott’olio, 180 gr di tonno sott’olio sgocciolato, un mazzetto di prezzemolo, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Preparazione

Passate in forno i peperoni dopo averli aperti e mondati dai semi, dalle parti fibrose interne e dal picciolo. Adagiateli su una placca e cuocete per circa 20 minuti a 180°, oppure passateli al micro-onde. Nel frattempo mettete a bollire le uova in un pentolino partendo da acqua fredda. Calcolate nove minuti da quando comincia il bollore.

Togliete i peperoni dal forno, privateli della pelle, fateli a strisce di circa tre centimetri di larghezza. Sbucciate le uova e mettetele nel bicchiere del mixer (meglio se lavorate con quello a immersione) con i capperi (se usate i frutti togliete il picciolo e tenete comunque qualche frutto cosi come qualche fiore da parte per guarnire) i filetti di acciughe, il tonno sbriciolato, il prezzemolo e un po’ di pepe, l’olio extravergine di oliva.

Frullate sino a ottenere una crema omogenea. Se vi risulta troppo compatta aggiungete mentre frullate due o tre cucchiai di acqua. Sistemate i filetti di peperone sul piatto di portata, se del caso versate qualche goccia di olio extravergine e aggiustate di sale (non servirà, ma è meglio assaggiare) e di pepe, nappateli con la salsa tonnata e guarnite con i capperi.

Come far divertire i bambini

Fatevi aiutare a guarnire il piatto con la salsa.

Abbinamento

Abbiamo scelto un Sauvignon del Collio o dei Coli Orientali del Friuli, va benissimo un Vermentino o sardo o maremmano, ma anche potete provare con dei semi aromatici come Muller Thurgau o Malvasia del Carso oppure accentuare la sensazione “resinata” con il Gewurztraminer.