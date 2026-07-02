Milano rende omaggio a Francesco Imprezzabile, il vigile morto durante un inseguimento

Chiesa gremita nel quartiere Corvetto per i funerali dell’agente della Polizia locale morto il 22 giugno. L’omaggio di familiari, colleghi e cittadini tra applausi, sirene e il saluto finale dei ghisa in moto.

Milano ha reso l’ultimo omaggio a Francesco Imprezzabile, l’agente della Polizia locale di 39 anni morto lo scorso 22 giugno mentre era impegnato in un inseguimento in moto. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa, nel quartiere Corvetto, gremita di familiari, amici, colleghi e cittadini.

All’uscita del feretro, avvolto nella bandiera della città di Milano, i presenti hanno salutato Imprezzabile con un lungo applauso e il suono delle sirene dei mezzi della Polizia locale. Particolarmente toccante l’abbraccio del comandante Gianluca Mirabelli alla madre del vigile, mentre i colleghi motociclisti hanno concluso la cerimonia con una sgasata dei motori in segno di estremo saluto.