Commissione Covid, Belpietro: «Ora Conte deve rispondere»

Dopo le dimissioni di Bignami, Maurizio Belpietro attacca sulle spese della gestione Covid: «Spesi troppi soldi dei contribuenti, Conte sia audito».

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Meloni prenota il Quirinale

Il premier annuncia che un presidente della Repubblica di destra non è più tabù. Nella maggioranza già girano alcuni nomi. Ma il campo largo è pronto a tutto pur di vedere salire l’ennesimo candidato al Colle.

Belpietro: «La remigrazione è giusta e legittima»
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Belpietro: «La remigrazione è giusta e legittima»

Leone XIV ha affermato di considerarla una cosa «non molto cristiana». In realtà non si tratta di deportazione, ma di uno strumento legale che serve a rimpatriare i criminali stranieri. Non mancano moniti al centrodestra sul caso Vannacci: «Escluderlo significa…