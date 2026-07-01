Gli eroi del Morandi a La Guaira: «Quel ponte ha fatto scuola»

Nella loro vita di missioni ne hanno fatte tante, in Italia e nel mondo. Hanno operato ovunque, con la passione di chi sa che ogni volta la prima vita a essere in pericolo è la propria.

Quando sono arrivati a Macuto, davanti a quell’edificio dove era stata segnalata la presenza di una donna con due figli, non hanno esitato un attimo: hanno indossato caschetto ed equipaggiamento per cercare di «dare una buona notizia» a un popolo devastato dal sisma.

Tra loro, nel team Usar Ita-02, ci sono anche gli eroi del ponte Morandi.

«Per noi il ponte Morandi è stata una scuola – spiega Maurizio Tonda, del comando di Torino – perché da allora siamo migliorati molto, sia a livello logistico sia come attrezzatura».

Ora quell’esperienza è messa al servizio dei venezuelani.