Cisgiordania, evacuati i cinque italiani dal villaggio assediato

Sono stati evacuati dal villaggio palestinese di Qusra, in Cisgiordania, i cinque cittadini italiani che si trovavano nelle abitazioni di alcune famiglie palestinesi assediate dai coloni israeliani.

Secondo l’agenzia palestinese Wafa, gli attivisti italiani sarebbero stati «espulsi con la forza» dalle forze israeliane. I cinque avevano raggiunto Qusra nei giorni scorsi per portare solidarietà alle famiglie coinvolte. La Farnesina, attraverso l’Unità di crisi, il consolato generale a Gerusalemme e l’ambasciata a Tel Aviv, segue gli sviluppi della vicenda. L’ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee, ha intanto definito «terrorismo» le azioni dei coloni nel villaggio.