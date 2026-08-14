Recuperati i tre quadri rubati a Parma, i ladri ripresi dalle telecamere

I carabinieri hanno recuperato i tre dipinti rubati dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, nel Parmense, e le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano i ladri durante il colpo.

Il furto era avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Le opere recuperate sono «Tasse et plat de cerises» di Paul Cézanne, «Les Poisson» di Pierre-Auguste Renoir e «Odalisque Sur La Terrasse» di Henri Matisse. Il valore complessivo dei tre quadri supera i 9 milioni di euro. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.