Non Sparate sul Pianista | Alessio Bertallot: «A cosa serve veramente un dj»

Alessio Bertallot ci racconta la storia, l’evoluzione e l’essenza del disc jockey e ci mostra cosa significa manipolare i dischi. Prima di presentarci un pezzo inedito lasciato in eredità dal suo grande amico Ezio Bosso. Il regalo finale è una versione originale di Billie Jean di Michael Jackson, nata in studio con alcuni mostri sacri del jazz.
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