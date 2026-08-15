Non Sparate sul Pianista | Alessio Bertallot: «A cosa serve veramente un dj»

Alessio Bertallot ci racconta la storia, l’evoluzione e l’essenza del disc jockey e ci mostra cosa significa manipolare i dischi. Prima di presentarci un pezzo inedito lasciato in eredità dal suo grande amico Ezio Bosso. Il regalo finale è una versione originale di Billie Jean di Michael Jackson, nata in studio con alcuni mostri sacri del jazz.

Belpietro: «Ranucci vittima di sé stesso»
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Belpietro: «Ranucci vittima di sé stesso»

L'arresto di Valter Lavitola svela una presunta trama volta a fabbricare un «attentato d'amore» ai danni del conduttore di "Report", Sigfrido Ranucci. Nel mirino dell'ordinanza c'è il disegno di trasformare il giornalista nel nuovo leader del campo largo attraverso un'abile…