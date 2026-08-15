Terremoto in Indonesia, i morti sono almeno 20: si cercano superstiti

Sale ad almeno 20 il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito l’Indonesia orientale. La scossa, di magnitudo 7,7, si è verificata al largo dell’isola di Flores nelle prime ore di sabato.

I soccorritori sono al lavoro tra le macerie del porto di Lorens Say, a Maumere, alla ricerca di eventuali superstiti. Una delle vittime è stata trovata senza vita proprio tra i detriti dello scalo. Dopo l’allerta tsunami diramata dalle autorità, migliaia di persone sono fuggite in preda al panico dalle zone più esposte.

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