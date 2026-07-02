Blitz dei carabinieri contro l’immigrazione irregolare: arresti e perquisizioni nel Nuorese

Maxi operazione all’alba a Orosei, in provincia di Nuoro. I carabinieri hanno eseguito perquisizioni e arresti nell’ambito di un’indagine contro l’immigrazione clandestina.

Dalle prime ore del mattino i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro sono impegnati in una vasta operazione contro l’immigrazione irregolare nel territorio di Orosei. L’attività, coordinata nell’ambito di un’articolata indagine investigativa, ha portato all’esecuzione di numerose perquisizioni e di diversi arresti.

L’intervento rientra nelle attività di contrasto all’immigrazione clandestina condotte dall’Arma e documenta le fasi del blitz scattato all’alba nel Nuorese.