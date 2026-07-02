Blitz dei carabinieri contro l’immigrazione irregolare: arresti e perquisizioni nel Nuorese

Maxi operazione all’alba a Orosei, in provincia di Nuoro. I carabinieri hanno eseguito perquisizioni e arresti nell’ambito di un’indagine contro l’immigrazione clandestina.

Dalle prime ore del mattino i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro sono impegnati in una vasta operazione contro l’immigrazione irregolare nel territorio di Orosei. L’attività, coordinata nell’ambito di un’articolata indagine investigativa, ha portato all’esecuzione di numerose perquisizioni e di diversi arresti.

L’intervento rientra nelle attività di contrasto all’immigrazione clandestina condotte dall’Arma e documenta le fasi del blitz scattato all’alba nel Nuorese.

Video

Meloni prenota il Quirinale

Il premier annuncia che un presidente della Repubblica di destra non è più tabù. Nella maggioranza già girano alcuni nomi. Ma il campo largo è pronto a tutto pur di vedere salire l’ennesimo candidato al Colle.

Belpietro: «La remigrazione è giusta e legittima»
Video

Belpietro: «La remigrazione è giusta e legittima»

Leone XIV ha affermato di considerarla una cosa «non molto cristiana». In realtà non si tratta di deportazione, ma di uno strumento legale che serve a rimpatriare i criminali stranieri. Non mancano moniti al centrodestra sul caso Vannacci: «Escluderlo significa…