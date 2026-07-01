Trump, mezza vittoria in Corte Suprema

Corte Suprema tra Fed, agenzie e voto per posta. Poi Biden, Platner nel Maine, Medio Oriente e l’America vista dai tifosi europei.
Da non perdere
Gli eroi del Morandi a La Guaira: «Quel ponte ha fatto scuola»
Parla Maurizio Tonda del comando Vvf di Torino: «Da allora siamo migliorati molto, portiamo la nostra esperienza in Venezuela».
Belpietro: «La remigrazione è giusta e legittima»
Leone XIV ha affermato di considerarla una cosa «non molto cristiana». In realtà non si tratta di deportazione, ma di uno strumento legale che serve a rimpatriare i criminali stranieri. Non mancano moniti al centrodestra sul caso Vannacci: «Escluderlo significa…
FrontPage | Iran e Mid-Term, la tregua e le divisioni
Accordo Usa-Iran, petrolio in calo, Fed più silenziosa, deepfake elettorali, caso Platner, Newsom sotto indagine e nuovi dubbi democratici su gas e petrolio.
Non Sparate sul Pianista | Cafiso: «Il mio viaggio sul treno del jazz Sicilia-New York»
Francesco Cafiso, sassofonista siciliano che ha conquistato il mondo da giovanissimo senza dimenticare le sue radici, presenta il suo Vittoria Jazz Festival. Ricorda l’incontro che gli ha cambiato la vita, a 13 anni, con Wynton Marsalis. E rende omaggio al…
Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «Conte e gli affari d’oro sul Covid»
Maurizio Belpietro analizza l'operato di Giuseppe Conte durante l'emergenza sanitaria e la sua incredibile ascesa politica. Tra le anomalie della gestione Covid, i contratti milionari distribuiti senza motivazione e il silenzio dei grandi media, emerge un quadro preoccupante e di…
FrontPage | L’America in campagna permanente
Dalle primarie a Trump, dai casi Epstein-Gates al boom dell’IA, un Paese in campagna elettorale e attraversato da nuove fratture.
Non Sparate sul Pianista | Salsi: «Il genio di Verdi in Nabucco, Macbeth e Otello»
Il baritono Luca Salsi ci guida alla scoperta del genio di Giuseppe Verdi attraverso tre opere che lo vedono protagonista al Teatro alla Scala di Milano. Da Nabucodonosor, primo grande successo del Cigno di Busseto, al penultimo capolavoro, Otello. Un…