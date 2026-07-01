Trump, mezza vittoria in Corte Suprema

Corte Suprema tra Fed, agenzie e voto per posta. Poi Biden, Platner nel Maine, Medio Oriente e l’America vista dai tifosi europei.

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Belpietro: «La remigrazione è giusta e legittima»

Leone XIV ha affermato di considerarla una cosa «non molto cristiana». In realtà non si tratta di deportazione, ma di uno strumento legale che serve a rimpatriare i criminali stranieri. Non mancano moniti al centrodestra sul caso Vannacci: «Escluderlo significa…