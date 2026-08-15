Etna, riprende l’eruzione: allerta rossa per l’aviazione

Dopo una breve tregua, l’Etna torna a mostrare una forte attività esplosiva. Il fenomeno interessa questa volta il cratere di Nord-Est, dopo la precedente fase concentrata sulla Voragine, e ha prodotto un’alta nube eruttiva spinta dal vento verso Sud-Sud-Est.

A segnalare la ripresa dell’attività è anche il tremore vulcanico, precipitato a valori bassi durante la pausa e ora nuovamente in netto aumento. L’Ingv di Catania ha inoltre innalzato al livello massimo, da arancione a rosso, l’avviso per l’aviazione.