Cannabis: Italia al top nella Ue per consumo tra i giovani

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Pillole di numeri
Equalize, archiviata la toga Raineri: non chiese i dati cercati dagli spioni
Gli accessi abusivi non coincidono con le informazioni domandate dal magistrato.
Geopolitica
Pechino punta anche Brembo: accordo sulla frenata intelligente
Accelerazione sulla dorsale Brembo-Cina. Il gruppo bergamasco ha annunciato una partnership con Ningbo Huaxiang Electronic, formalizzata attraverso accordi di joint venture, per localizzare nel mercato cinese Sensify, la piattaforma di frenata intelligente sviluppata dall’azienda italiana.