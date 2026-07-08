Le regioni locomotive d’Europa

Cuciniamo insieme | Peperoni tonnati
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Cuciniamo insieme | Peperoni tonnati

L’estate è la stagione del vitello tonnato ricetta di bontà assoluta che si deve ai piemontesi a cui chiediamo scusa se abbiamo “osato” questa contaminazione che è uno sfizio appunto estivo. Se non siete vegani integralisti è un piatto quasi…

Roma, vasto incendio in un’area verde
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Roma, vasto incendio in un’area verde

Allarme incendio boschivo nel primo pomeriggio di sabato in via di Pineta Sacchetti. A bruciare un'area in una zona dove negli anni scorsi si sono verificati altri eventi simili. Una nube di fumo si è alzata, visibile anche da lontano.