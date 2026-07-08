Le regioni locomotive d’Europa

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Islam, Cisint: «Da sindaco avevo fatto chiudere moschee. Lì si predica odio contro l’Occidente»
Così l'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint, in un'intervista a margine della conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo in merito alla recente denuncia contro Silvia Sardone presentata all’autorità giudiziaria da esponenti della comunità islamica italiana.
Cuciniamo insieme | Peperoni tonnati
L’estate è la stagione del vitello tonnato ricetta di bontà assoluta che si deve ai piemontesi a cui chiediamo scusa se abbiamo “osato” questa contaminazione che è uno sfizio appunto estivo. Se non siete vegani integralisti è un piatto quasi…
Roma, vasto incendio in un’area verde
Allarme incendio boschivo nel primo pomeriggio di sabato in via di Pineta Sacchetti. A bruciare un'area in una zona dove negli anni scorsi si sono verificati altri eventi simili. Una nube di fumo si è alzata, visibile anche da lontano.
«World Ducati Week 2026». A Misano la festa per il centenario
Dall'Heritage Village alla «Collezione 100», tutta la storia della Casa di Borgo Panigale.
Franco D’Andrea: «Un sogno jazz rock chiamato Perigeo»
Franco D’Andrea, pianista pioniere del jazz italiano, racconta l’epopea del Perigeo, la visionaria band che torna a Umbria Jazz per il suo ultimo concerto, il 4 luglio. E ricorda la gavetta tra la Bologna di Lucio Dalla, la Roma della…
Milano rende omaggio a Francesco Imprezzabile, il vigile morto durante un inseguimento
Chiesa gremita nel quartiere Corvetto per i funerali dell'agente della Polizia locale morto il 22 giugno. L'omaggio di familiari, colleghi e cittadini tra applausi, sirene e il saluto finale dei ghisa in moto.