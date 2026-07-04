Roma, vasto incendio in un’area verde

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«World Ducati Week 2026». A Misano la festa per il centenario
Dall'Heritage Village alla «Collezione 100», tutta la storia della Casa di Borgo Panigale.
Trump, mezza vittoria in Corte Suprema
Corte Suprema tra Fed, agenzie e voto per posta. Poi Biden, Platner nel Maine, Medio Oriente e l’America vista dai tifosi europei.
Gli eroi del Morandi a La Guaira: «Quel ponte ha fatto scuola»
Parla Maurizio Tonda del comando Vvf di Torino: «Da allora siamo migliorati molto, portiamo la nostra esperienza in Venezuela».
Attentato a Ranucci, quattro arresti
Fermati i presunti autori dell’assalto dinamitardo contro il conduttore di «Report». Di origine campana, avrebbero operato su commissione in cambio di migliaia di euro.
Meloni prenota il Quirinale
Il premier annuncia che un presidente della Repubblica di destra non è più tabù. Nella maggioranza già girano alcuni nomi. Ma il campo largo è pronto a tutto pur di vedere salire l’ennesimo candidato al Colle.
Non Sparate sul Pianista | Bragalini: «Alla scoperta degli inediti di Gerry Mulligan»
Il musicologo jazz Luca Bragalini racconta l’emozionante scoperta di alcune opere inedite del grande sassofonista Gerry Mulligan. Un’avventura partita dal Conservatorio di Brescia e finita in gloria tra gli scatoloni della Library of Congress di Washington.
Non Sparate sul Pianista | Mascagni-Leoncavallo: maratona verista al Regio di Torino
Andrea Battistoni, direttore musicale del Regio di Torino, presenta la prossima stagione del teatro, che si aprirà con una tetralogia all’insegna del Verismo. Protagonisti Mascagni e Leoncavallo: si parte con Cavalleria rusticana e Pagliacci, poi Iris e Bohème. Due perle…