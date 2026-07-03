Franco D’Andrea: «Un sogno jazz rock chiamato Perigeo»

Franco D’Andrea, pianista pioniere del jazz italiano, racconta l’epopea del Perigeo, la visionaria band che torna a Umbria Jazz per il suo ultimo concerto, il 4 luglio. E ricorda la gavetta tra la Bologna di Lucio Dalla, la Roma della Dolce Vita, con Rava e Gato Barbieri, e la Milano del Capolinea
Da non perdere
Milano rende omaggio a Francesco Imprezzabile, il vigile morto durante un inseguimento
Chiesa gremita nel quartiere Corvetto per i funerali dell'agente della Polizia locale morto il 22 giugno. L'omaggio di familiari, colleghi e cittadini tra applausi, sirene e il saluto finale dei ghisa in moto.
Attentato a Ranucci, quattro arresti
Fermati i presunti autori dell’assalto dinamitardo contro il conduttore di «Report». Di origine campana, avrebbero operato su commissione in cambio di migliaia di euro.
Meloni prenota il Quirinale
Il premier annuncia che un presidente della Repubblica di destra non è più tabù. Nella maggioranza già girano alcuni nomi. Ma il campo largo è pronto a tutto pur di vedere salire l’ennesimo candidato al Colle.
Non Sparate sul Pianista | Bragalini: «Alla scoperta degli inediti di Gerry Mulligan»
Il musicologo jazz Luca Bragalini racconta l’emozionante scoperta di alcune opere inedite del grande sassofonista Gerry Mulligan. Un’avventura partita dal Conservatorio di Brescia e finita in gloria tra gli scatoloni della Library of Congress di Washington.
Non Sparate sul Pianista | Mascagni-Leoncavallo: maratona verista al Regio di Torino
Andrea Battistoni, direttore musicale del Regio di Torino, presenta la prossima stagione del teatro, che si aprirà con una tetralogia all’insegna del Verismo. Protagonisti Mascagni e Leoncavallo: si parte con Cavalleria rusticana e Pagliacci, poi Iris e Bohème. Due perle…
Belpietro: «La remigrazione è giusta e legittima»
Leone XIV ha affermato di considerarla una cosa «non molto cristiana». In realtà non si tratta di deportazione, ma di uno strumento legale che serve a rimpatriare i criminali stranieri. Non mancano moniti al centrodestra sul caso Vannacci: «Escluderlo significa…
FrontPage | Iran e Mid-Term, la tregua e le divisioni
Accordo Usa-Iran, petrolio in calo, Fed più silenziosa, deepfake elettorali, caso Platner, Newsom sotto indagine e nuovi dubbi democratici su gas e petrolio.