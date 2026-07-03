Franco D’Andrea: «Un sogno jazz rock chiamato Perigeo»

Franco D’Andrea, pianista pioniere del jazz italiano, racconta l’epopea del Perigeo, la visionaria band che torna a Umbria Jazz per il suo ultimo concerto, il 4 luglio. E ricorda la gavetta tra la Bologna di Lucio Dalla, la Roma della Dolce Vita, con Rava e Gato Barbieri, e la Milano del Capolinea

Video

Attentato a Ranucci, quattro arresti

Fermati i presunti autori dell’assalto dinamitardo contro il conduttore di «Report». Di origine campana, avrebbero operato su commissione in cambio di migliaia di euro.

Meloni prenota il Quirinale
Video

Meloni prenota il Quirinale

Il premier annuncia che un presidente della Repubblica di destra non è più tabù. Nella maggioranza già girano alcuni nomi. Ma il campo largo è pronto a tutto pur di vedere salire l’ennesimo candidato al Colle.

Belpietro: «La remigrazione è giusta e legittima»
Video

Belpietro: «La remigrazione è giusta e legittima»

Leone XIV ha affermato di considerarla una cosa «non molto cristiana». In realtà non si tratta di deportazione, ma di uno strumento legale che serve a rimpatriare i criminali stranieri. Non mancano moniti al centrodestra sul caso Vannacci: «Escluderlo significa…