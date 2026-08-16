Pillole di galateo | Come entrare nei luoghi di culto

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Alessio Bertallot ci racconta la storia, l’evoluzione e l’essenza del disc jockey e ci mostra cosa significa manipolare i dischi. Prima di presentarci un pezzo inedito lasciato in eredità dal suo grande amico Ezio Bosso. Il regalo finale è una…
Terremoto in Indonesia, i morti sono almeno 20: si cercano superstiti
La scossa di magnitudo 7,7 ha colpito al largo di Flores. Migliaia di persone sono fuggite dopo l'allerta tsunami.
Cisgiordania, evacuati i cinque italiani dal villaggio assediato
Quattro donne e un uomo si trovavano a Qusra, a sud di Nablus. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, gli attivisti sono stati «espulsi con la forza» dall'Idf. La Farnesina segue la vicenda.
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Salvini: «Raccolta fondi per Roggero agli eventi della Lega, anche a Pontida»
Il vicepremier, alla quarta visita al gioielliere in carcere: «Faremo il possibile. Quello che verrà raccolto arriverà direttamente sull'Iban della moglie».
Piantedosi: «Stop Schengen solo quando finiranno tutti i rischi»
Il ministro dell'Interno difende la decisione del governo dopo il caso Ceuta: «Anche altri Paesi europei hanno effettuato controlli nei confronti dell'Italia».