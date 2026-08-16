Ritrovate due opere di Antonello da Messina rubate al museo

Due delle sei opere di Antonello da Messina rubate dal Museo Regionale Interdisciplinare di Messina (MuMe) sono state ritrovate nella serata di ieri. I ladri le avevano abbandonate sul muretto esterno della struttura, lungo viale della Libertà. A notarle sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

Si tratta di due delle cinque tavole appartenenti al Polittico di San Gregorio. Restano invece da ritrovare le altre quattro opere sottratte, tra cui la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. I dipinti erano custoditi all’interno di una teca blindata.

«Ci auguriamo che si recuperino queste opere, perché costituiscono il biglietto da visita per questo museo», ha dichiarato Marisa Mercurio, direttrice del MuMe.

Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili, mentre resta alta l’attenzione per il recupero delle opere ancora mancanti.