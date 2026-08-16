Cuciniamo insieme | Pasta alla crudaiola

La cucina pugliese è straordinaria perché combina il massimo dei profumi pigliando a piene mani dalla terra e con pochissimi ingredienti offre piatti di eccezionale sapidità. La crudaiola – noi l’abbiamo ulteriormente semplificata – è un inno all’estate ed è buonissima.

Ingredienti

360 gr di pasta di semola di grano italiano (il formato scegliete quello che più vi aggrada) 6 pomodori di diversa conformazione (due San Marzano due o tre ciliegini, un cuore di bue). Una mozzarella fiordilatte (250 gr circa) abbondante basilico, a piacere anche origano, olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Preparazione

Per prima cosa dopo averli lavati fate i pomodori a cubetti piccoli, lasciate che facciano la loro acqua. Mettete a scaldare l’acqua per cuocere la pasta e fate la mozzarella a dadini piccoli, nel frattempo tritate grossolanamente il basilico e se volete aggiungete l’origano. Lessate la pasta al dente, scolatela e fatela un po’ intiepidire magari passando un giro d’olio così che la pasta non si appiccica. In una zuppiera riunite i pomodori che avrete scolato dalla loro acqua, la mozzarella, il basilico e la pasta. Amalgamate bene aggiustando di sale e pepe e generosamente irrorando di extravergine.

Come far divertire i bambini

Fate comporre a loro la crudaiola

Abbinamento

Abbiamo scelto uno spumante rosé dell’Oltrepò pavese, ma i rosati fermi della Puglia con questo piatto sono il massimo.