Sicurezza Ue: bloccati 1.000 passeggeri a rischio grazie ai controlli digitali

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Roma, vasto incendio in un’area verde

Allarme incendio boschivo nel primo pomeriggio di sabato in via di Pineta Sacchetti. A bruciare un'area in una zona dove negli anni scorsi si sono verificati altri eventi simili. Una nube di fumo si è alzata, visibile anche da lontano.