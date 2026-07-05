Pillole di galateo | Sostenibilità e fast fashion

Da non perdere
Cuciniamo insieme | Peperoni tonnati
L’estate è la stagione del vitello tonnato ricetta di bontà assoluta che si deve ai piemontesi a cui chiediamo scusa se abbiamo “osato” questa contaminazione che è uno sfizio appunto estivo. Se non siete vegani integralisti è un piatto quasi…
Commissione Covid, Belpietro: «Ora Conte deve rispondere»
Dopo le dimissioni di Bignami, Maurizio Belpietro attacca sulle spese della gestione Covid: «Spesi troppi soldi dei contribuenti, Conte sia audito».
Blitz dei carabinieri contro l’immigrazione irregolare: arresti e perquisizioni nel Nuorese
Maxi operazione all'alba a Orosei, in provincia di Nuoro. I carabinieri hanno eseguito perquisizioni e arresti nell'ambito di un'indagine contro l'immigrazione clandestina.
Trump, mezza vittoria in Corte Suprema
Corte Suprema tra Fed, agenzie e voto per posta. Poi Biden, Platner nel Maine, Medio Oriente e l’America vista dai tifosi europei.
Gli eroi del Morandi a La Guaira: «Quel ponte ha fatto scuola»
Parla Maurizio Tonda del comando Vvf di Torino: «Da allora siamo migliorati molto, portiamo la nostra esperienza in Venezuela».
Attentato a Ranucci, quattro arresti
Fermati i presunti autori dell’assalto dinamitardo contro il conduttore di «Report». Di origine campana, avrebbero operato su commissione in cambio di migliaia di euro.
Meloni prenota il Quirinale
Il premier annuncia che un presidente della Repubblica di destra non è più tabù. Nella maggioranza già girano alcuni nomi. Ma il campo largo è pronto a tutto pur di vedere salire l’ennesimo candidato al Colle.