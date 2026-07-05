Uomo accoltellato in un bar a Milano, il video choc dell’aggressione a San Siro

Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza del bar La Gioia, in via Capecelatro a San Siro, mostrano l’aggressione avvenuta nelle prime ore di sabato 4 luglio ai danni di un 55enne.

Nel video si vede un giovane avvicinarsi improvvisamente all’uomo seduto ai tavolini con il padre e colpirlo alle spalle con un coltello, in una sequenza rapidissima di fendenti. La scena si consuma in pochi secondi davanti ai clienti del locale.

Decisivo l’intervento dei presenti, che riescono a bloccare e disarmare l’aggressore prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il 55enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Niguarda: dopo diversi interventi chirurgici, non è più in pericolo di vita.

L’autore dell’aggressione, un ventiduenne di origini gambiane nato nel Trevigiano, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Sarà interrogato nelle prossime ore dal gip nel carcere di San Vittore.