I Paesi con più data center nel mondo

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Pillole di numeri
Equalize, archiviata la toga Raineri: non chiese i dati cercati dagli spioni
Gli accessi abusivi non coincidono con le informazioni domandate dal magistrato.
Geopolitica
Pechino punta anche Brembo: accordo sulla frenata intelligente
Accelerazione sulla dorsale Brembo-Cina. Il gruppo bergamasco ha annunciato una partnership con Ningbo Huaxiang Electronic, formalizzata attraverso accordi di joint venture, per localizzare nel mercato cinese Sensify, la piattaforma di frenata intelligente sviluppata dall’azienda italiana.
Governo
Meloni dà battaglia: «Con noi povertà calata»
Giorgia Meloni si presenta al Senato, per il «premier time», già sapendo che la diretta tv trasformerà questo rito parlamentare in una specie di super-talk televisivo.