FrontPage | La stella Platner si offusca

Trump chiama la FIFA, i dem tremano su Platner, il caso Kirk a processo, l’Iran sfida l’Occidente e Mamdani gioca a pallone.

Silvia Salis fa l’influencer a New York
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Silvia Salis fa l’influencer a New York

La sindaca Silvia Salis vola a New York per le celebrazioni dei 250 anni della dichiarazione d’indipendenza americana e sui social cita i partner della missione istituzionale. Mentre a Genova si discute sulle priorità dell’amministrazione tra viaggi e problemi cittadini.

Cuciniamo insieme | Peperoni tonnati
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Cuciniamo insieme | Peperoni tonnati

L’estate è la stagione del vitello tonnato ricetta di bontà assoluta che si deve ai piemontesi a cui chiediamo scusa se abbiamo “osato” questa contaminazione che è uno sfizio appunto estivo. Se non siete vegani integralisti è un piatto quasi…

Roma, vasto incendio in un’area verde
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Roma, vasto incendio in un’area verde

Allarme incendio boschivo nel primo pomeriggio di sabato in via di Pineta Sacchetti. A bruciare un'area in una zona dove negli anni scorsi si sono verificati altri eventi simili. Una nube di fumo si è alzata, visibile anche da lontano.