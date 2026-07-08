FrontPage | La stella Platner si offusca

Trump chiama la FIFA, i dem tremano su Platner, il caso Kirk a processo, l’Iran sfida l’Occidente e Mamdani gioca a pallone.
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Oltre 100 cani salvati dai Carabinieri in provincia di Palermo
I Carabinieri forestali sono intervenuti a San Giuseppe Jato (Palermo) dove hanno scoperto un canile-lager. Tutti gli animali sono stati tratti in salvo. Due denunciati.
Roma, i cinghiali scorrazzano liberi a Saxa Rubra
Nei parcheggi della Rai, a Roma in zona Saxa Rubra, sono stati visti degli esemplari di cinghiali. Gli animali passeggiavano tra le auto in sosta.
Silvia Salis fa l’influencer a New York
La sindaca Silvia Salis vola a New York per le celebrazioni dei 250 anni della dichiarazione d’indipendenza americana e sui social cita i partner della missione istituzionale. Mentre a Genova si discute sulle priorità dell’amministrazione tra viaggi e problemi cittadini.
Uomo accoltellato in un bar a Milano, il video choc dell’aggressione a San Siro
Il video riprende la violenta aggressione in un bar di via Capecelatro: un 55enne colpito alle spalle con circa 20 coltellate da un 22enne gambiano. La vittima non è in pericolo di vita. L’arrestato alla polizia: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio».
Cuciniamo insieme | Peperoni tonnati
L’estate è la stagione del vitello tonnato ricetta di bontà assoluta che si deve ai piemontesi a cui chiediamo scusa se abbiamo “osato” questa contaminazione che è uno sfizio appunto estivo. Se non siete vegani integralisti è un piatto quasi…
Roma, vasto incendio in un’area verde
Allarme incendio boschivo nel primo pomeriggio di sabato in via di Pineta Sacchetti. A bruciare un'area in una zona dove negli anni scorsi si sono verificati altri eventi simili. Una nube di fumo si è alzata, visibile anche da lontano.