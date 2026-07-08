Meloni: «Trump? Rapporti cordiali»

«Rapporti cordiali». Così il presidente del Consiglio, tornando in hotel ad Ankara dopo la cena della Nato, ha risposto ai giornalisti che le hanno domandato di Donald Trump. «C’è stato un chiarimento», le è stato chiesto ancora, «dopo gli insulti degli ultimi giorni?».«Vi ho già risposto», ha tagliato corto il premier.

Cuciniamo insieme | Peperoni tonnati
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Cuciniamo insieme | Peperoni tonnati

L’estate è la stagione del vitello tonnato ricetta di bontà assoluta che si deve ai piemontesi a cui chiediamo scusa se abbiamo “osato” questa contaminazione che è uno sfizio appunto estivo. Se non siete vegani integralisti è un piatto quasi…

Roma, vasto incendio in un’area verde
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Roma, vasto incendio in un’area verde

Allarme incendio boschivo nel primo pomeriggio di sabato in via di Pineta Sacchetti. A bruciare un'area in una zona dove negli anni scorsi si sono verificati altri eventi simili. Una nube di fumo si è alzata, visibile anche da lontano.