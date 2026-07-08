Meloni: «Trump? Rapporti cordiali»

«Rapporti cordiali». Così il presidente del Consiglio, tornando in hotel ad Ankara dopo la cena della Nato, ha risposto ai giornalisti che le hanno domandato di Donald Trump. «C’è stato un chiarimento», le è stato chiesto ancora, «dopo gli insulti degli ultimi giorni?».«Vi ho già risposto», ha tagliato corto il premier.
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