Meloni: «Sulle basi Usa rispettiamo gli impegni ma non partecipiamo ad attacchi»

«Non escludo niente. Non è un’ipotesi che ci deve cogliere alla sprovvista, perché gli Stati Uniti discutono da qualche presidente della necessità di un progressivo disimpegno dall’Europa. Considero questa anche un’occasione per l’Europa di assumere maggiormente il controllo della sua sicurezza e dunque anche una sua maggiore autonomia». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara.

Rispondendo a una domanda sulle basi Usa in Italia, la premier ha aggiunto: «Non è che un giorno prendiamo delle scelte e un giorno delle altre. Abbiamo avuto una linea molto chiara dall’inizio del conflitto in Iran. Rispettiamo i nostri impegni come le nazioni serie, ma abbiamo detto che non avremmo partecipato ad attacchi in Iran e non abbiamo partecipato ad attacchi in Iran».