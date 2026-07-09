«Vespa, 80 anni e non sentirli». A Torino il raduno dei collezionisti

l raduno, il talk e la mostra «La Vespa in festa» dedicato alla storia, all’evoluzione e al mito di Vespa a ottant’anni dal deposito del suo brevetto.
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Milano, il video del maxi incendio nel deposito Brt in Bovisa
Le immagini del rogo divampato nel centro logistico Brt di via Don Giovanni Minzoni. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco. La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
Meloni: «Trump? Rapporti cordiali»
Il premier risponde ai cronisti dopo la cena dei leader Nato.
Le regioni locomotive d’Europa
Le pillole della Verità
Islam, Cisint: «Da sindaco avevo fatto chiudere moschee. Lì si predica odio contro l’Occidente»
Così l'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint, in un'intervista a margine della conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo in merito alla recente denuncia contro Silvia Sardone presentata all’autorità giudiziaria da esponenti della comunità islamica italiana.
Sicurezza Ue: bloccati 1.000 passeggeri a rischio grazie ai controlli digitali
«Bloccati 1.000 passeggeri a rischio grazie ai controlli digitali», ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Markus Lammert parlando di sicurezza, migrazione e Frontex.
Roma, i cinghiali scorrazzano liberi a Saxa Rubra
Nei parcheggi della Rai, a Roma in zona Saxa Rubra, sono stati visti degli esemplari di cinghiali. Gli animali passeggiavano tra le auto in sosta.
Silvia Salis fa l’influencer a New York
La sindaca Silvia Salis vola a New York per le celebrazioni dei 250 anni della dichiarazione d’indipendenza americana e sui social cita i partner della missione istituzionale. Mentre a Genova si discute sulle priorità dell’amministrazione tra viaggi e problemi cittadini.