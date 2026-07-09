«Vespa, 80 anni e non sentirli». A Torino il raduno dei collezionisti

l raduno, il talk e la mostra «La Vespa in festa» dedicato alla storia, all’evoluzione e al mito di Vespa a ottant’anni dal deposito del suo brevetto.

Silvia Salis fa l’influencer a New York
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Silvia Salis fa l’influencer a New York

La sindaca Silvia Salis vola a New York per le celebrazioni dei 250 anni della dichiarazione d’indipendenza americana e sui social cita i partner della missione istituzionale. Mentre a Genova si discute sulle priorità dell’amministrazione tra viaggi e problemi cittadini.