Milano, il video del maxi incendio nel deposito Brt in Bovisa

Le immagini mostrano il violento incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri all’interno del centro logistico Brt di via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano.

L’alta colonna di fumo e il forte odore di bruciato hanno allarmato i residenti della zona, mentre sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti. La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’origine dell’incendio, che secondo le prime informazioni sarebbe partito da un container presente nel centro di smistamento.