Cuciniamo insieme | Bombette di carne a modo nostro

Confidiamo nella bonomia dei pugliesi affinché non ci comminino la scomunica gastronomica per aver “osato” contaminare un piatto che emblema della loro abilità culinaria e in particolare di quella straordinaria iniziativa che è la cucina al fornello prerogativa di ogni buon macellaio del Tavoliere. Noi le abbiamo appena un po’ semplificate, il risultato però, per dirla alla Biagio Antonacci, da un’estate in Salento.

Ingredienti

4 fette di capocollo di maiale senz’osso (circa 320 gr), 100 gr di pancetta, 100 gr di Provolone, uno spicchio d’aglio, un mazzetto di prezzemolo, due cucchiai di pangrattato, olio extravergine di oliva, sale e pepe qb.

Procedimento

Battete bene la carne in modo da assottigliare le fette il più possibile. Tritate finemente insieme aglio e prezzemolo, fate a dadini il Provolone. Ora sistemate sul tagliere le fette di carne, adagiatevi sopra una o due fette di pancetta, un po’ di trito di aglio e prezzemolo e generoso Provolone. Spolverizzate con il pangrattato. Pepate e attenzione al sale. Ora chiudete a bauletto le fette di carne con il ripieno ripiegando prima i bordi esterni verticali verso l’interno e poi arrotolando la fetta. Chiudete con uno stuzzicadenti. In una padella scaldate olio extravergine e fate cuocere a fuoco vivace le bombette avendole prima nappate con un altro po’ di extravergine. Se del caso prima di servire aggiustate di sale e pepe.

Come far divertire i bambini

Fate farcire a loro le bombette.

Abbinamento

Abbiamo scelto il Primitivo di Manduria uno dei rossi della Puglia, ottimo anche il Nero di Troia sempre pugliese oppure un “piccante” Syrah di Cortona.