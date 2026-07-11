Medio Oriente, Tajani: «L’Italia ha un ruolo importante per costruire la pace»

«L’Italia svolge un ruolo importante per costruire la pace». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento Anuman di Forza Italia, organizzato a Tolfa, in provincia di Roma.

Il vicepremier ha commentato la situazione in Medio Oriente, sottolineando il ruolo del nostro Paese nello scenario internazionale. «Vediamo quando si svolgeranno» – ha spiegato Tajani riferendosi all’ipotesi che i colloqui tra Libano e Israele possano svolgersi in Italia – «si pensava anche di aspettare la visita del presidente del Libano Aoun negli Stati Uniti, quindi una settimana».

La proposta della Farnesina è stata accolta con favore da Washington, in particolare dal segretario di Stato Marco Rubio. «Si faranno a Roma, vediamo quando sarà la data, ma l’importante è che sia già riconosciuto dagli interlocutori il ruolo dell’Italia come Paese in grado di favorire accordi di pace» ha aggiunto Tajani che nel corso del suo intervento ha parlato anche di riforma elettorale e dei temi al centro del dibattito politico.