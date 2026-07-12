Da non perdere
SpaceX lancia tre satelliti per individuare gli incendi boschivi
La missione Transporter-17 è decollata dalla base spaziale di Vandenberg, in California. A bordo tre satelliti FireSat, progettati per rilevare tempestivamente gli incendi e supportare le attività di monitoraggio.
Seveso: 50 anni dopo l’incidente, il ricordo nel Bosco delle Querce
A ricordare la tragedia della diossina del 10 luglio 1976 il presidente Mattarella e il governatore lombardo Fontana.
Come funzionano le nuove norme sui fondi pensione
Introdotte dalla legge di bilancio, le nuove norme sui fondi pensione nascono per favorire la diffusione della previdenza integrativa.
Maurizio Belpietro: «Crollano le bugie sull’immigrazione di massa»
Per Maurizio Belpietro il mito del contributo economico degli immigrati è smentito dai dati Istat: rappresentano il 35% delle famiglie in povertà e pesano su sanità, scuola e case popolari, deprimendo i salari. Al problema economico si aggiunge l'emergenza sicurezza…
«Vespa, 80 anni e non sentirli». A Torino il raduno dei collezionisti
l raduno, il talk e la mostra «La Vespa in festa» dedicato alla storia, all’evoluzione e al mito di Vespa a ottant’anni dal deposito del suo brevetto.
Milano, il video del maxi incendio nel deposito Brt in Bovisa
Le immagini del rogo divampato nel centro logistico Brt di via Don Giovanni Minzoni. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco. La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
Meloni: «Sulle basi Usa rispettiamo gli impegni ma non partecipiamo ad attacchi»
Il premier sul disimpegno americano in Europa: «Non è un'ipotesi che ci deve cogliere alla sprovvista».