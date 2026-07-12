L’ultimo saluto a Peppino di Capri: bara in Piazzetta tra gli applausi

Capri ha reso l’ultimo omaggio a Peppino di Capri, scomparso all’età di 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nella chiesa ex cattedrale di Santo Stefano, alla presenza di familiari, amici e numerosi cittadini.

Al termine della cerimonia, il feretro è stato portato a spalla nella celebre Piazzetta tra gli applausi dei presenti. Per consentire lo svolgimento dell’ultimo saluto, i locali della piazza hanno rimosso sedie e tavolini, lasciando spazio al passaggio della bara e ai tanti che hanno voluto rendere omaggio all’artista.