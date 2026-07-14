Meloni: «Falcone e Morvillo eroi perché scelsero di stare dalla parte giusta»

«Questa Fiat Croma è l’ultimo luogo che Giovanni Falcone e Francesca Morvillo hanno condiviso. E mi piace pensare che, nonostante fossero consapevoli del rischio che correvano, stessero parlando, scherzando, pensando a cosa fare l’indomani. Cose normali, abitudini di sempre, perché oggi sono degli eroi, ma erano persone normali, si comportavano come persone normali». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di Palermo, in occasione della cerimonia di svelamento della Fiat Croma sulla quale viaggiavano Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992. «Gli eroi non sono persone dotate di poteri straordinari, ma persone che, quando si è presentato il momento di scegliere, hanno saputo da che parte stare, quale fosse la strada giusta da imboccare», ha aggiunto il premier.