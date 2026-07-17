Milano, incendio vicino al Duomo: fiamme sul tetto di un palazzo

Un incendio è divampato sul tetto di uno stabile al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Milano, a pochi passi dalla Rinascente e da piazza Duomo. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, comprese alcune autoscale, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Dal palazzo si è alzata un’alta nube di fumo visibile anche a distanza. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, non risultano persone coinvolte. Presenti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a bloccare la viabilità nella zona interessata.

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