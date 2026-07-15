Digitalizzazione, Cirielli: «La Farnesina è impegnata a sostenere l’industria italiana»

«I temi della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale saranno la grande sfida del futuro, è banale dirlo. La Farnesina è impegnata a livello internazionale, sul fronte della regolamentazione e dell’opportunità di sostenere l’industria italiana. Anche il Ministero degli Esteri è fortemente impegnato su questo fronte». Lo ha dichiarato il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, a margine dell’evento «Intelligenza artificiale: sfide, opportunità e prospettive per il futuro dell’Europa», svoltosi al Parlamento europeo di Bruxelles.

Il convegno è stato l’occasione per un confronto sulle opportunità e sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale in termini di innovazione, competitività, governance e tutela dei diritti.

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