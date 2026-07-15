Umbria, non si arrestano gli incendi nel parco del Monte Cucco

Vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme. Forte il sospetto di inneschi dolosi.

Continuano la loro avanzata distruttrice i due incendi boschivi scoppiati ieri all’interno del parco regionale del Monte Cucco. Alla situazione già critica, inoltre si è aggiunto nella prima mattinata di oggi un terzo fronte di fuoco nel comune di Nocera Umbra, localizzato in località Aggi. I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta per contenere le fiamme, rese particolarmente insidiose dal fatto che i territori interessati sono impervi. È ritenuta concreta l’ipotesi dell’origine dolosa per almeno due dei tre incendi. Sono in corso le indagini dei carabinieri forestali, che hanno già condotto i primi sopralluoghi.