Trump accusa la Cina di interferenze elettorali, Pechino replica: «Calunnie»

Si accende lo scontro diplomatico tra Stati Uniti e Cina sulle presunte interferenze nelle elezioni americane. In un discorso televisivo dalla Casa Bianca, Donald Trump ha accusato Pechino di aver compiuto «la più vasta violazione di dati elettorali della storia», sostenendo che la Repubblica Popolare Cinese si sia appropriata illecitamente dei dati di 220 milioni di elettori statunitensi a partire dal ciclo elettorale del 2020.

Alle accuse del presidente americano ha risposto il ministero degli Esteri cinese. Il portavoce Lin Jian ha definito le dichiarazioni di Trump «pure invenzioni e calunnie malevole», ribadendo che le accuse sono già state smentite e prive di fondamento. Il video raccoglie le dichiarazioni delle due parti sul nuovo fronte di tensione tra Washington e Pechino.

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