India, riuscito il lancio in orbita del razzo Vikram-1

l primo razzo orbitale costruito da un’azienda privata indiana ha effettuato il suo volo inaugurale, segnando un passo significativo per il gigante dell’Asia meridionale che punta a conquistare una fetta più ampia dell’economia spaziale globale.
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Caso Roggero, Salvini: «Grazia? Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente»
Il vicepremier dopo la visita in carcere a Bollate: «Se non fosse stato aggredito nella sua proprietà, non avrebbe reagito».
Il fumo degli incendi in Canada oscura lo skyline di New York
La nube di fumo proveniente dagli incendi boschivi in Ontario ha raggiunto gli Stati Uniti, riducendo la visibilità dei grattacieli di Manhattan e peggiorando la qualità dell'aria per milioni di persone.
Milano, incendio vicino al Duomo: fiamme sul tetto di un palazzo
Vigili del fuoco al lavoro in corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla Rinascente e da piazza Duomo. Sul posto numerosi mezzi e autoscale. Al momento non risultano persone coinvolte.
Belpietro: «Il caso Ranucci e la doppia morale su “Report”»
La doppia morale di «Report»: dopo anni passati a violare segreti in nome del giornalismo d'inchiesta, oggi Sigfrido Ranucci invoca la privacy sui suoi rapporti con l'imprenditore Valter Lavitola. «Avete violato il segreto istruttorio costantemente: per anni lo slogan è…
Coesione, Nesci: «Il diritto di restare per fermare la fuga dei talenti dal Mezzogiorno»
L’eurodeputato di Fratelli d’Italia interviene sullo spopolamento della Calabria e rilancia la strategia Right to Stay: «I giovani devono poter fare esperienze all’estero, ma con la possibilità di tornare e valorizzare il proprio territorio».
Crolla parte del tribunale di Bolzano
Il cedimento questa mattina. I Vigili del fuoco sul posto.
Umbria, non si arrestano gli incendi nel parco del Monte Cucco
Vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme. Forte il sospetto di inneschi dolosi.