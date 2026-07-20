Iran, il Pentagono diffonde i video dei nuovi attacchi Usa

I filmati diffusi dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) il 19 luglio mostrano le forze statunitensi impegnate nella nona notte consecutiva di attacchi contro le infrastrutture militari iraniane.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato domenica che gli attacchi miravano a “ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare navi mercantili e marinai civili che transitano nello Stretto di Hormuz”. I nuovi scontri sono avvenuti dopo un fine settimana in cui gli Stati Uniti hanno annunciato tre nuove vittime tra i militari statunitensi e la scomparsa di un militare in azione.