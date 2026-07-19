Cuciniamo insieme | Polpette di acciughe

Una ricettina quasi di recupero per spendere poco, fare una gran figura e sentire il sapore e il profumo del mare. Provateci: richiede solo un po’ di tempo se poi avete la fortuna di aver un pescivendolo che vi fa la gentilezza di eviscerare le alici, pesce azzurro povero nel prezzo, ricchissimo nutrizionalmente e soprattutto che deve essere necessariamente fresco visto che degrada in fretta, sarete a cavallo.

Ingredienti

400 gr di acciughe, 180 gr di pane raffermo, un uovo, alcune foglie di limone o se non le avete un limone non trattato, 180 gr di provola o provolone, 35 cc di vino bianco, alcune foglie di basilico, uno spicchio di aglio, un peperoncino fresco, 500 gr di pelati o di passata di pomodoro, due o tre cucchiai di olive taggiasche denocciolate, olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa spezzate il pane raffermo e riducetelo per quanto possibile in cubetti piccoli, mettetelo in ammollo nel vino. Ora preparate la salsa: fate imbiondire lo spicchio d’aglio in olio extravergine di oliva (3 cucchiai basteranno) con il peperoncino fresco tagliato sottile. Quando l’aglio è imbiondito toglietelo, aggiungete le foglie di limone o la buccia del limone grattugiata (tenetene un po’ da parte) qualche foglia di basilico sminuzzata, la salsa o i pelati, le olive taggiasche, un’abbondante grattugiata di provola e fate andare a fuoco moderato. Ora dopo averle pulite, tritate grossolanamente le acciughe. In una zuppiera riunitele al pane che avrete strizzato dal vino, a qualche altra foglia di basilico sminuzzata, a generosa aggiunta di formaggio, all’uovo. Mescolate tutto e aggiustate di sale e di pepe. Formate con l’impasto così ottenuto delle polpette non grandi e schiacciandole un po’ in modo che sembrino dei medaglioncini. In una padella fate scaldare dell’olio extravergine di oliva (4 cucchiai) e fate dorare le polpette da entrambi i lati. Quando hanno fatto la crosticina trasferitele nel sugo di pomodoro, finite la cottura (bastano 3 o 4 minuti) aggiustate di sale ed eventualmente di pepe e servite.

Come far divertire i bambini

Fatevi aiutare a formare le polpette.

Abbinamento

Siamo andati su un bianco molto espressivo dell’isola d’Ischia a base di Biancolella, ottimi i bianchi della costiera Amalfitana (Biancolella e Falanghina).