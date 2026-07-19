Pillole di galateo | Le posate da pesce

Cuciniamo insieme | Polpette di acciughe
Video

Cuciniamo insieme | Polpette di acciughe

Una ricettina quasi di recupero per spendere poco, fare una gran figura e sentire il sapore e il profumo del mare. Provateci: richiede solo un po’ di tempo se poi avete la fortuna di aver un pescivendolo che vi fa…

Video

Ddl caccia, cosa cambia davvero con la riforma

La proposta punta a modificare la legge quadro del 1992 introducendo il concetto di «gestione» della fauna. Più poteri alle Regioni, nuove regole per il controllo delle specie e il ruolo dei cacciatori come «bioregolatori».