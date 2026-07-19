Pillole di galateo | Le posate da pesce

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Cuciniamo insieme | Polpette di acciughe
Una ricettina quasi di recupero per spendere poco, fare una gran figura e sentire il sapore e il profumo del mare. Provateci: richiede solo un po’ di tempo se poi avete la fortuna di aver un pescivendolo che vi fa…
Ddl caccia, cosa cambia davvero con la riforma
La proposta punta a modificare la legge quadro del 1992 introducendo il concetto di «gestione» della fauna. Più poteri alle Regioni, nuove regole per il controllo delle specie e il ruolo dei cacciatori come «bioregolatori».
Trump accusa la Cina di interferenze elettorali, Pechino replica: «Calunnie»
Il presidente americano sostiene che la Cina abbia sottratto i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La replica del ministero degli Esteri cinese: «Sono invenzioni prive di fondamento».
Il fumo degli incendi in Canada oscura lo skyline di New York
La nube di fumo proveniente dagli incendi boschivi in Ontario ha raggiunto gli Stati Uniti, riducendo la visibilità dei grattacieli di Manhattan e peggiorando la qualità dell'aria per milioni di persone.
Milano, incendio vicino al Duomo: fiamme sul tetto di un palazzo
Vigili del fuoco al lavoro in corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla Rinascente e da piazza Duomo. Sul posto numerosi mezzi e autoscale. Al momento non risultano persone coinvolte.
Belpietro: «Il caso Ranucci e la doppia morale su “Report”»
La doppia morale di «Report»: dopo anni passati a violare segreti in nome del giornalismo d'inchiesta, oggi Sigfrido Ranucci invoca la privacy sui suoi rapporti con l'imprenditore Valter Lavitola. «Avete violato il segreto istruttorio costantemente: per anni lo slogan è…
Coesione, Nesci: «Il diritto di restare per fermare la fuga dei talenti dal Mezzogiorno»
L’eurodeputato di Fratelli d’Italia interviene sullo spopolamento della Calabria e rilancia la strategia Right to Stay: «I giovani devono poter fare esperienze all’estero, ma con la possibilità di tornare e valorizzare il proprio territorio».