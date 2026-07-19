Palermo ricorda la strage di via D’Amelio: l’omaggio a Paolo Borsellino

A Palermo si è svolta la cerimonia commemorativa della strage di via D’Amelio, in ricordo del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta che persero la vita nell’attentato mafioso del 19 luglio 1992.

All’iniziativa, organizzata dalla Polizia di Stato, hanno preso parte il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, il capo della Polizia Vittorio Pisani e il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo. La commemorazione ha reso omaggio a una delle pagine più drammatiche della lotta dello Stato contro la mafia, rinnovando il ricordo del sacrificio di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta.

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