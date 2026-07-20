Maxi incendio vicino a Madrid: 1.200 evacuati, 26 mila ettari in fumo

Prosegue senza sosta il vasto incendio boschivo scoppiato il 16 luglio a circa 100 chilometri a nord di Madrid. Le fiamme, che hanno già devastato circa 26 mila ettari, hanno costretto all’evacuazione di almeno 1.200 persone e continuano a destare forte preoccupazione tra le autorità spagnole.

Secondo il servizio antincendio della Castiglia-La Mancia (Infocam), il rogo resta fuori controllo e interessa un’ampia porzione della provincia di Guadalajara. L’incendio è divampato nei pressi del villaggio di La Mierla e, alimentato dalle alte temperature e dalle condizioni meteo favorevoli alla propagazione delle fiamme, si è rapidamente esteso fino a coinvolgere vaste aree del Parco Naturale della Sierra Norte.

Sul posto sono impegnate numerose squadre antincendio, supportate da mezzi terrestri e aerei, nel tentativo di contenere il fronte del fuoco e proteggere i centri abitati.

La situazione resta critica anche in vista dell’arrivo di una nuova ondata di calore sulla Spagna, che potrebbe aggravare ulteriormente il rischio di incendi e rendere ancora più difficili le operazioni di spegnimento.