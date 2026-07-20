Mondiali 2026, scontri a Buenos Aires dopo il ko dell’Argentina in finale

La polizia antisommossa è intervenuta con i cannoni ad acqua per disperdere un gruppo di manifestanti nella capitale argentina dopo la sconfitta contro la Spagna nella finale dei Mondiali. L’Argentina inseguiva il secondo titolo iridato consecutivo, impresa riuscita per l’ultima volta al Brasile nel 1962.

Cacciari: «San Francesco secondo Hindemith, Dante e Giotto»
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Massimo Cacciari spiega l’unicità di San Francesco nella storia, a 800 anni dalla morte, e la sua totale incomprensione da parte della società contemporanea. Sottolineando i tratti più originali del Santo alla luce di tre interpretazioni artistiche: i versi di…

Ddl caccia, cosa cambia davvero con la riforma
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La proposta punta a modificare la legge quadro del 1992 introducendo il concetto di «gestione» della fauna. Più poteri alle Regioni, nuove regole per il controllo delle specie e il ruolo dei cacciatori come «bioregolatori».