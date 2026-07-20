Mondiali 2026, scontri a Buenos Aires dopo il ko dell’Argentina in finale

La polizia antisommossa è intervenuta con i cannoni ad acqua per disperdere un gruppo di manifestanti nella capitale argentina dopo la sconfitta contro la Spagna nella finale dei Mondiali. L’Argentina inseguiva il secondo titolo iridato consecutivo, impresa riuscita per l’ultima volta al Brasile nel 1962.
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